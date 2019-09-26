Слуцкий назвал Абрамовича революционером

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий призвал нынешних молодых игроков поблагодарить владельца «Челси» Романа Абрамовича.

— Абрамович — революционер мирового футбола, — заявил Слуцкий в интервью Fox Sports. — Все молодые игроки современности должны сказать спасибо Роману Аркадьевичу, который своим приходом в футбол повысил уровень зарплат в разы. Сейчас огромными зарплатами никого не удивишь, но начал все именно Абрамович.

Абрамович владеет «Челси» с лета 2003 года. За это время лондонцы выиграли все внутренние соревнования, а также Лигу Европы, Суперкубок Европы и Лигу чемпионов.