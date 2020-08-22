Шедевральный гол Златана в составе «Аякса». Как он это вообще делает?
17:58
Сегодня, 22 августа, исполнилось ровно 16 лет одному из самых красивых голов Златана Ибрагимовича. Шведский форвард в составе «Аякса» поразил ворота «Бреды» в матче 2-го тура чемпионата Голландии (6:2). Ибрагимович обыграл половину состава соперников и пробил мимо вратаря.
On this day in 2004, Zlatan Ibrahimovic scored this ridiculous solo goal for Ajax ?— ESPN FC (@ESPNFC) August 22, 2020
(via @AFCAjax)pic.twitter.com/yW1yoRogZE