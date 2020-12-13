Самедов прокомментировал арест экс-игрока «Спартака» Промеса, назвав его добрым парнем

Бывший игрок «Спартака» Александр Самедов прокомментировал информацию об аресте нападающего «Аякса» Квинси Промеса.

Сегодня, 13 декабря, стало известно, что 28-летний голландец задержан за нападение с ножом и на данный момент находится в полиции.

— Он был нормальным, добрым парнем. Что там произошло — я не знаю, что могло случиться, — цитирует «Подъем» Самедова.

Сообщалось, что Промес напал с ножом на члена семьи. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.

Самедов выступал вместе с Промесом в «Спартаке» в сезоне-2017/18.