Самедов прокомментировал арест экс-игрока «Спартака» Промеса, назвав его добрым парнем
19:20
Бывший игрок «Спартака» Александр Самедов прокомментировал информацию об аресте нападающего «Аякса» Квинси Промеса.
Сегодня, 13 декабря, стало известно, что 28-летний голландец задержан за нападение с ножом и на данный момент находится в полиции.
— Он был нормальным, добрым парнем. Что там произошло — я не знаю, что могло случиться, — цитирует «Подъем» Самедова.
Сообщалось, что Промес напал с ножом на члена семьи. Ему грозит до 4 лет лишения свободы.
Самедов выступал вместе с Промесом в «Спартаке» в сезоне-2017/18.
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