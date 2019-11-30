Руководство «Витесса» прокомментировало ситуацию со Слуцким

Технический директор «Витесса» Мохаммед Аллах в интервью клубной пресс-службе сообщил, что руководители ищут решение в связи с тем, что российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера команды.

«После поражения от «Херенвеена» Леонид Слуцкий заявил, что хочет немедленно уйти в отставку с поста главного тренера, — приводит слова Аллаха пресс-служба «Витесса». — Клуб обдумывает это решение, чтобы найти выход из ситуации как можно быстрее».

Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса» после поражения от «Херенвена» (2:3) в матче 15-го тура эредивизи.

Technisch directeur Mohammed Allach: «Na de nederlaag tegen sc Heerenveen heeft Leonid Slutskiy aangegeven dat hij zijn functie als hoofdtrainer per direct wenst neer te leggen. De club gaat intern in beraad om zo snel mogelijk met een oplossing te komen.»#Vitesse #heevit pic.twitter.com/7dqwh6wFCy — Vitesse (@MijnVitesse) November 29, 2019

Команда располагается на 5-м месте с 23 очками в турнирной таблице эредивизи. «Витесс» проигрывает на протяжении пяти последних матчей.

48-летний Слуцкий тренирует «Витесс» с лета 2018-го.

Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса»