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Руководство «Витесса» прокомментировало ситуацию со Слуцким

00:55
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Технический директор «Витесса» Мохаммед Аллах в интервью клубной пресс-службе сообщил, что руководители ищут решение в связи с тем, что российский специалист Леонид Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера команды.

«После поражения от «Херенвеена» Леонид Слуцкий заявил, что хочет немедленно уйти в отставку с поста главного тренера, — приводит слова Аллаха пресс-служба «Витесса». — Клуб обдумывает это решение, чтобы найти выход из ситуации как можно быстрее».

Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса» после поражения от «Херенвена» (2:3) в матче 15-го тура эредивизи.

Команда располагается на 5-м месте с 23 очками в турнирной таблице эредивизи. «Витесс» проигрывает на протяжении пяти последних матчей.

48-летний Слуцкий тренирует «Витесс» с лета 2018-го.

Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Витесса»

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