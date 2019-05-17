Российский хавбек перешел в голландский НЕК

Полузащитник юношеской сборной России Лион Калентьев подписал контракт с клубом второго по силе дивизиона Голландии НЕК (Неймеген). Как сообщил "СЭ" сам 19-летний хавбек, он подписал соглашение с клубом на два года.

Калентьев родился в Гронингене в семье эмигрантов из СССР и всю карьеру проводит в Голландии. В 2014 году футболист перешел в "Фейеноорд" и выступал за различные молодежные составы клуба. В уходящем сезоне Калентьев провел за юношескую команду "Фейеноорда" (U-19) 15 матчей и забил 3 гола. (Гоша Чернов)