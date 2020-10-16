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«Россия, я не забыл тебя». Промес выложил фото с российским флагом

21:48
Квинси Промес. Фото Евгения Матвеева, "СЭ"
Квинси Промес. Фото Евгения Матвеева, "СЭ"

Нападающий «Аякса» Квинси Промес выложил в сториз Instagram фото с флагом России. Форвард с 2014 по 2018 год защищал цвета «Спартака».

«Моя новая песня вышла. Россия, я не забыл тебя. Давай», — подписал Промес снимок.

Квинси Промес с российским флагом. Фото Instagram
Квинси Промес с российским флагом. Фото Instagram

Накануне Промес выпустил песню Ede Koef, записанную с музыкантами Oomto и DJ Wale.

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