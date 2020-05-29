Главный тренер сборной Голландии Роналд Куман рассказал о своей госпитализации из-за проблем с сердцем в начале мая. 57-летнему специалисту провели процедуру катетеризации сердца, после чего выписали через некоторое время.

— Незадолго до госпитализации мы с другом проехали 96 километров на велосипеде, — приводит RTL слова Кумана. — Я приехал домой жутко уставшим. Потом почувствовал боль в груди, а позже сильно побледнел. К счастью, дома была жена. Она вызвала скорую, приехали врачи и приняли все необходимые меры. Как выяснилось, моя коронарная артерия сердца была закупорена. Мне сильно повезло. У нас семейная болезнь, отец умер в 75 лет от остановки сердца.