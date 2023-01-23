Роналд Куман был представлен в качестве главного тренера сборной Нидерландов

Роналд Куман вернулся на должность главного тренера сборной Нидерландов, сообщает официальный сайт местной федерации футбола.

59-летний специалист подписал контракт с Королевским футбольным союзом до 2026 года.

Куман ранее тренировал национальную команду с 2018 по 2020 год, после чего ушел в «Барселону».

Сейчас он сменил на посту главного тренера Луи ван Гала. На ЧМ-2022 Нидерланды дошли до 1/4 финала, уступив Аргентине в серии пенальти (2:2, 3:4).