Футбол
Нидерланды
Новости
Таблица Календарь
Главная
Футбол
Голландия

Сегодня, 20:35

Роналд Куман был представлен в качестве главного тренера сборной Нидерландов

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Роналд Куман.
Фото KNVB

Роналд Куман вернулся на должность главного тренера сборной Нидерландов, сообщает официальный сайт местной федерации футбола.

59-летний специалист подписал контракт с Королевским футбольным союзом до 2026 года.

Куман ранее тренировал национальную команду с 2018 по 2020 год, после чего ушел в «Барселону».

Сейчас он сменил на посту главного тренера Луи ван Гала. На ЧМ-2022 Нидерланды дошли до 1/4 финала, уступив Аргентине в серии пенальти (2:2, 3:4).

2
0
Читайте также
Врачи говорят о положительной динамике у Костомарова. Но причина болезни — пока загадка
Роналду потребует от бывшего клуба 19,6 миллиона евро. Похоже, эти деньги он должен был получить незаконно
Uniqlo может оставить в России до пяти магазинов
Верблюд в Омской области убил сторожа охотничьей базы
Лавров назвал уже «почти настоящей» войну Запада с Россией
В Совфеде назвали главную ошибку Эстонии в отношениях с Россией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Фейеноорд» сыграл вничью с «Аяксом»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости