«Рома» и «Наполи» интересуются Мазрауи
«Рома» и «Наполи» могут побороться с «Барселоной» за защитника «Аякса» Нуссаир Мазрауи, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, клубы следят за ситуацией игрока. Сообщалось, что в футболисте также заинтересована «Барселона», которая готова пригласить Мазрауи летом, когда он станет свободным агентом. Каталонцы видят его на замену Серджиньо Деста.
В сезоне-2021/22 Мазрауи провел 21 матч за «Аякс», на его счету 4 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
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