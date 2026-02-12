Робин ван Перси о переходе Стерлинга в «Фейеноорд»: «Это фантастический трансфер»

Главный тренер «Фейеноорда» Робин ван Перси доволен подписанием нападающего Рахима Стерлинга.

«Естественно, это фантастический трансфер. Здорово, что нам удалось убедить игрока такого калибра, как Рахим, подписать с нами контракт. Его футбольная биография говорит сама за себя: это игрок, чьи качества, несомненно, могут изменить исход игры, и я убежден, что он станет ценным приобретением для команды, поскольку мы работаем над достижением наших целей во второй половине этого сезона», — цитирует ван Перси пресс-служба «Фейеноорда».

Соглашение с 31-летним игроком рассчитано до конца сезона-2025/26. 28 января англичанин расторг контракт с «Челси». Форвард выступал за «синих» с 2022 года.