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Робин ван Перси о переходе Стерлинга в «Фейеноорд»: «Это фантастический трансфер»

Руслан Минаев

Главный тренер «Фейеноорда» Робин ван Перси доволен подписанием нападающего Рахима Стерлинга.

«Естественно, это фантастический трансфер. Здорово, что нам удалось убедить игрока такого калибра, как Рахим, подписать с нами контракт. Его футбольная биография говорит сама за себя: это игрок, чьи качества, несомненно, могут изменить исход игры, и я убежден, что он станет ценным приобретением для команды, поскольку мы работаем над достижением наших целей во второй половине этого сезона», — цитирует ван Перси пресс-служба «Фейеноорда».

Соглашение с 31-летним игроком рассчитано до конца сезона-2025/26. 28 января англичанин расторг контракт с «Челси». Форвард выступал за «синих» с 2022 года.

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Рахим Стерлинг
Робин ван Перси
ФК Фейеноорд
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