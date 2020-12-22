Роббен заявил, что знает о необходимости завершить карьеру

Полузащитник «Гронингена» Арьен Роббен признался, что рассматривает вариант с окончательным завершением спортивной карьеры.

«Честно говоря, энергия исчезла за последние несколько недель, и, конечно, моя голова просит отступить. Но внутри меня звучит голос, который мешает мне остановиться, сказать, что моя карьера окончена, — сказал Роббен, которому в январе исполнится 37 лет, De Telegraaf.

Роббен провел свой последний матч 18 октября против ПСВ, а через несколько дней объявил, что, проконсультировавшись с тренерским штабом и врачами клуба, решил приостановить участие в играх.

Отметим, что Роббен возобновил спортивную карьеру после года простоя.