Роббен возобновил карьеру и вернулся в «Гронинген»
27 июня 2020, 18:15
Полузащитник Арьен Роббен вернулся в «Гронинген». 36-летний голландец решил возобновить карьеру и подписал контракт на один сезон, сообщает сайт клуба.
Роббен прошел академию «Гронингена» в молодости. Именно в этом клубе он дебютировал на профессиональном уровне. Потом хавбек выступал за ПСВ, «Челси», «Реал» и «Баварию».
Роббен завершил профессиональную карьеру летом 2019 года.
ARJEN ROBBEN = ?— FC Groningen (@fcgroningen) June 27, 2020
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