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Роббен возобновил карьеру и вернулся в «Гронинген»

27 июня 2020, 18:15
Арьен Роббен. Фото ФК «Гронинген».
Арьен Роббен. Фото ФК «Гронинген».
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Полузащитник Арьен Роббен вернулся в «Гронинген». 36-летний голландец решил возобновить карьеру и подписал контракт на один сезон, сообщает сайт клуба.

Роббен прошел академию «Гронингена» в молодости. Именно в этом клубе он дебютировал на профессиональном уровне. Потом хавбек выступал за ПСВ, «Челси», «Реал» и «Баварию».

Роббен завершил профессиональную карьеру летом 2019 года.

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