Роббен возобновил карьеру и вернулся в «Гронинген»

Полузащитник Арьен Роббен вернулся в «Гронинген». 36-летний голландец решил возобновить карьеру и подписал контракт на один сезон, сообщает сайт клуба.

Роббен прошел академию «Гронингена» в молодости. Именно в этом клубе он дебютировал на профессиональном уровне. Потом хавбек выступал за ПСВ, «Челси», «Реал» и «Баварию».

Роббен завершил профессиональную карьеру летом 2019 года.