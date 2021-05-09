Роббен сделал две голевые передачи в матче чемпионата Голландии

«Гронинген» в матче 32-го тура чемпионата Голландии разгромил «Эммен» со счетом 4:0.

В составе хозяев участие во встрече принял нападающий Арьен Роббен. 37-летний футболист вышел в стартовом составе. На 52-й и 62-й минутах Роббен отдал голевые передачи.

Две голевые передачи стали первыми результативными действиями для Роббена после возобновления карьеры.

В 2019 году Арьен завершил карьеру, но в 2020-м возобновил её, чтобы помочь родному клубу, испытывавшему финансовые трудности из-за пандемии коронавируса.