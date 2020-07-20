Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Голландия

Роббен пропустил первую тренировку в «Гронингене» по медицинским рекомендациям

08:08
Арьен Роббен. Фото ФК «Гронинген».
Арьен Роббен. Фото ФК «Гронинген».
Теги:

Полузащитник Арьен Роббен пропустил первую тренировку сезона в «Гронинген» по рекомендации медицинского персонала голландского клуба, сообщает De Telegraaf. Решение было принято после того, как игроки проходили различные физические тесты в течение недели в рамках подготовки к тренировкам.

Ранее 36-летний хавбек решил возобновить карьеру и подписал однолетний контракт с «Гронингеном», в составе которого делал первые шаги в профессиональной карьере.

Голландия: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир