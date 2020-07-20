Роббен пропустил первую тренировку в «Гронингене» по медицинским рекомендациям

Полузащитник Арьен Роббен пропустил первую тренировку сезона в «Гронинген» по рекомендации медицинского персонала голландского клуба, сообщает De Telegraaf. Решение было принято после того, как игроки проходили различные физические тесты в течение недели в рамках подготовки к тренировкам.

Ранее 36-летний хавбек решил возобновить карьеру и подписал однолетний контракт с «Гронингеном», в составе которого делал первые шаги в профессиональной карьере.