Роббен пока не принял окончательное решение завершить карьеру

Полузащитник «Гронингена» Арьен Роббен заявил, что рассматривает вариант с завершением спортивной карьеры. Однако 37-летний голландец еще не принял окончательное решение.

«Я делаю все, что могу, — приводит слова Роббена Goal. — Но если ты не получаешь желаемый результат, то нужно принять неизбежное.

Как мои дела? Вопросов пока больше, чем ответов. Я разочарован».

Роббен провел свой последний матч 18 октября против ПСВ, а через несколько дней объявил, что, проконсультировавшись с тренерским штабом и врачами клуба, решил приостановить участие в играх.

Отметим, что Роббен возобновил спортивную карьеру после года простоя.