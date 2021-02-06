Роббен пока не принял окончательное решение завершить карьеру
18:56
Полузащитник «Гронингена» Арьен Роббен заявил, что рассматривает вариант с завершением спортивной карьеры. Однако 37-летний голландец еще не принял окончательное решение.
«Я делаю все, что могу, — приводит слова Роббена Goal. — Но если ты не получаешь желаемый результат, то нужно принять неизбежное.
Как мои дела? Вопросов пока больше, чем ответов. Я разочарован».
Роббен провел свой последний матч 18 октября против ПСВ, а через несколько дней объявил, что, проконсультировавшись с тренерским штабом и врачами клуба, решил приостановить участие в играх.
Отметим, что Роббен возобновил спортивную карьеру после года простоя.
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