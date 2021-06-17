Роббен может вновь завершить карьеру футболиста

Технический директор «Гронингена» Марк-Ян Фледдерус заявил, что нападающий Арьен Роббен может вновь завершить карьеру.

«К сожалению, Арьен хочет что-то объявить. Я могу сказать, что мы обсуждаем это между собой. Пару недель назад Роббен уезжал вместе с женой, чтобы получше обдумать свое решение. Он еще не закончил. С одной стороны, он реально хочет играть в футбол, и это видно. Он хочет снова выходить на поле и видеть полный стадион. С другой стороны, он стареет, у него есть старые болячки. У Роббена был тяжелый год, сейчас ему трудно определиться», — цитирует ESPN Фледдеруса.

Роббен завершал карьеру в 2019 году после ухода из «Баварии», но возобновил ее в «Гронингене» летом 2020 года. В сезоне-2020/21 37-летний голландец провел 7 матчей за «Гронинген», на его счету 2 результативных передачи.