Роббен еще в форме! 36-летний голландец забил первый гол за «Гронинген»

Новичок «Гронингена» Арьен Роббен забил в товарищеском матче с «Арминией» — 1:1. 36-летний хавбек отличился впервые в составе клуба, к которому присоединился летом.

Роббен поразил ворота команды бундеслиги дальним ударом в касание из-за штрафной.