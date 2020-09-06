Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Голландия

Роббен еще в форме! 36-летний голландец забил первый гол за «Гронинген»

19:00
Арьен Роббен. Фото Twitter
Арьен Роббен. Фото Twitter
Теги:

Новичок «Гронингена» Арьен Роббен забил в товарищеском матче с «Арминией» — 1:1. 36-летний хавбек отличился впервые в составе клуба, к которому присоединился летом.

Роббен поразил ворота команды бундеслиги дальним ударом в касание из-за штрафной.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир