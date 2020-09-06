Роббен еще в форме! 36-летний голландец забил первый гол за «Гронинген»
19:00
Новичок «Гронингена» Арьен Роббен забил в товарищеском матче с «Арминией» — 1:1. 36-летний хавбек отличился впервые в составе клуба, к которому присоединился летом.
Роббен поразил ворота команды бундеслиги дальним ударом в касание из-за штрафной.
? — Arjen Robben just scored his first goal for FC Groningen! (since his return). What a moment for him! ?? pic.twitter.com/0ppu3EWsDq— ??? ??? ? (@TheEuropeanLad) September 6, 2020