Разгневанные фанаты «Роды» прогнали владельца клуба из его офиса на стадионе
10:29
Фанаты «Роды» набросились с обвинениями на нового владельца клуба мексиканца Маурисио Гарсию и выгнали его со стадиона, cоответствующим видео поделился ZO-NWS в Twitter.
Они агрессивно настроены по отношению к Гарсии из-за того, что он не вкладывал деньги в команду с момента приобретения минувшим летом. В пятницу же вечером, 27 сентября, болельщики ворвались в офис Гарсии на клубном стадионе и выгнали его.
Клуб выступает во втором по силе дивизионе Голландии. В его турнирной таблице «Рода» занимает 16-е место из 20 участников.
Boze fans @rodajckerkrade brengen Mauricio Garcia de la Vega het stadion uit. Dat gebeurde tijdens de rust van Roda tegen De Graafschap. pic.twitter.com/jpPZc6ZXIA— ZO-NWS (@ZO_NWS) September 27, 2019
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