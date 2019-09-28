Разгневанные фанаты «Роды» прогнали владельца клуба из его офиса на стадионе

Фанаты «Роды» набросились с обвинениями на нового владельца клуба мексиканца Маурисио Гарсию и выгнали его со стадиона, cоответствующим видео поделился ZO-NWS в Twitter.

Они агрессивно настроены по отношению к Гарсии из-за того, что он не вкладывал деньги в команду с момента приобретения минувшим летом. В пятницу же вечером, 27 сентября, болельщики ворвались в офис Гарсии на клубном стадионе и выгнали его.

Клуб выступает во втором по силе дивизионе Голландии. В его турнирной таблице «Рода» занимает 16-е место из 20 участников.