Пугающий образ Слуцкого — клоун Пеннивайз. Он идет тренеру?
14:22
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий опубликовал новую фотографию в Instagram. На нем изображение тренера в образе клоуна Пеннивайза — героя фильма ужасов «Оно 2».
— New look. Новый образ. Идет?, — написал Слуцкий в Instagram.
48-летний Леонид Слуцкий возглавил «Витесс» с 2018 года. Ранее он также тренировал «Халл», ЦСКА, «Крылья Советов», «Москву», «Уралан» и сборную России.
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