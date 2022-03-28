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Сегодня, 23:15

ПСВ ждет ответа от ванн Нистелрой на предложение возглавить главную команду

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Нидерландов Руд ван Нистелрой в следующем сезоне может возглавить ПСВ, сообщает Voetbal International.

45-летний ван Нистелрой сейчас тренирует молодежный состав клуба из Эйндховена. Нынешний главный тренер ПСВ немец Рогер Шмидт покинет коллектив по окончании сезона-2021/22.

Руководство ПСВ уже вышла на ван Нистелроя с предложением возглавить первую команду. Но специалист пока не дал ответа.

Экс-нападающий работает в структуре ПСВ с 2016 года. За это время он успел потренировать ряд юношеских и молодежную команды из Эйндховена. Также в активе ван Нистелроя есть опыт работы в сборной Нидерландов, где он занимал должность ассистента главного тренера.

ФК ПСВ
Роджер Шмидт
Руд ван Нистелрой
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