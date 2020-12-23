ПСВ обыграл «Венло» в чемпионате Голландии
В матче 14-го тура чемпионата Голландии ПСВ победил «Венло» (4:1).
В составе победителей забивали Филипп Макс (с пенальти), Оливье Боскальи, Коди Гакпо и Адриан Файн. У гостей забил Джафар Ариас.
ПСВ набрал 33 очка и занимает второе место. Столько же у лидирующего «Аякса» при матче в запасе.
Чемпионат Голландии
14-й тур
ПСВ — «Венло» — 4:1 (1:1)
Голы: Макс, 35, с пенальти, Боскальи, 49, Гакпо, 58, Файн, 90+2 — Ариас, 22
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