ПСВ обыграл «Венло» в чемпионате Голландии

В матче 14-го тура чемпионата Голландии ПСВ победил «Венло» (4:1).

В составе победителей забивали Филипп Макс (с пенальти), Оливье Боскальи, Коди Гакпо и Адриан Файн. У гостей забил Джафар Ариас.

ПСВ набрал 33 очка и занимает второе место. Столько же у лидирующего «Аякса» при матче в запасе.

Чемпионат Голландии

14-й тур

ПСВ — «Венло» — 4:1 (1:1)

Голы: Макс, 35, с пенальти, Боскальи, 49, Гакпо, 58, Файн, 90+2 — Ариас, 22