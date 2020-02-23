«ПСВ» в гостях обыграл «Витесс», «АЗ» был сильнее «Зволле»

В матче 24-го тура чемпионата Голландии «ПСВ» на выезде обыграл «Витесс» со счетом 2:1. В другом матче «АЗ» победил «Зволле» (2:0). В турнирной таблице «АЗ» занимает второе место, «ПСВ» — четвертый, а «Витесс» — седьмой.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

24-й тур

«АЗ» — «Зволле» — 2:0 (0:0)

Голы: Копмейнерс, 54 — с пенальти (1:0). Копмейнерс, 60 — с пенальти (2:0).

Нереализованный пенальти: Копмейнерс, 43 (вратарь)

«АЗ»: Бизот, Леувин, Свенссон, Вейндал, Класи, Мидтсье (Абухлал, 81), Эвьен (де Вит, 64), Копмейнерс, Идрисси, Стенгс, Боаду.

«Зволле»: Цеттерер, Лам, ван Полен, Пал, Накаяма, Керстен, Штридер (Хейбертс, 46), Клемент, Хамер, Ти (Йонсен, 69), ван Дейнен (Гучаннеджад, 80).

Предупреждения: Цеттерер, 42. Пал, 59.

Судья: Камфайс (Голландия).

23 февраля. Алкмар. Стадион АФАС.

«Витесс» — «ПСВ» — 1:2 (0:0)

Голы: Матавж, 50 (1:0). Ламмерс, 59 — с пенальти (1:1). Гакпо, 63 (1:2).

«Витесс»: Пасвер, Бренет (Кларк, 75), Даса, Дуки, Обиспо (Грот, 87), Беро, Тронстад, Матавж, Линссен (Бейтинк, 33), Дико, Таннан.

«ПСВ»: Уннершталль, Шваб, Фиргефер, Родригес, Дюмфрис, Хендрикс (Гутьеррес, 34), Томас, Росарио, Ихаттарен (Доан, 87), Ламмерс, Гакпо (Брума, 70).

Предупреждение: Обиспо, 36.

Судья: Маккели (Голландия).

23 февраля. Арнем. Стадион «ГелреДом».