В матче 12-го тура чемпионата Голландии ПСВ ушел от поражения в матче со «Спартой» из Роттердама в добавленное ко второму тайму времени — 2:2.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

12-й тур

«Спарта Р» — «ПСВ» — 2:2 (1:0)

Голы: Ахе, 28 (1:0). Садилек, 56 (1:1). Райхи, 58 (2:1). Гакпо, 90+1 (2:2).

«Спарта Р»: Харуш, Маттей, Фриндс, Файе, Абелс, Ауассар, Харруи, Сметс (Риго, 90+1), Ахе, Райхи, Халил Дервисоглу (Велдвейк, 79).

«ПСВ»: Зут, Шваб, Баумгартль, Дюмфрис, Гутьеррес (Боскальи, 46), Росарио, Садилек (Митроглу, 57), Ихаттарен, Брума, Доан, Гакпо.

Судья: Найхайс (Голландия).

2 ноября. Роттердам. Стадион «Спарта».

Чемпионат Голландии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр