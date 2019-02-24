ПСВ сыграл вничью с "Фейеноордом", отставание "Аякса" - 2 очка

ПСВ и "Фейеноорд" сыграли вничью в матче чемпионата Голландии - 1:1. Клуб из Эйндховена сохранил лидерство в таблице, отставание "Аякса" составляет 2 очка.

"Фейеноорд" идет на третьем месте, дающем прямую путевку в Лигу Европы. На 3 очка отстает АЗ, на 6 - "Витесс", который возглавляет Леонид Слуцкий.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

23-й тур

ПСВ - "Фейеноорд" - 1:1 (0:0)

Голы: Йергенсен, 70 (0:1). Лосано, 72 (1:1).

ПСВ: Зут, Шваб, Фиргефер, Анхелиньо, Дюмфрис, Хендрикс (Ихаттарен, 82), Перейро (Гакпо, 46), Росарио, де Йонг, Бергвайн, Лосано.

"Фейеноорд": Фермер, ван дер Хейден, Мартина, ван Бек, Вердонк, Класи, Торнстра (Хапс, 85), Вилхена, Йергенсен, Бергхейс, Ларссон (Ньивкоп, 63).

Предупреждения: Вилхена, 47. ван Бек, 57. ван дер Хейден, 76. Класи, 89.

Удаление: ван Бек, 59.

Судья: Хиглер.

24 февраля. Эйндховен. Стадион "Филипс".