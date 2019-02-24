ПСВ сыграл вничью с "Фейеноордом", отставание "Аякса" - 2 очка

ПСВ и "Фейеноорд" сыграли вничью в матче чемпионата Голландии - 1:1. Клуб из Эйндховена сохранил лидерство в таблице, отставание "Аякса" составляет 2 очка.
"Фейеноорд" идет на третьем месте, дающем прямую путевку в Лигу Европы. На 3 очка отстает АЗ, на 6 - "Витесс", который возглавляет Леонид Слуцкий.
Чемпионат Голландии
Высший дивизион
23-й тур
ПСВ - "Фейеноорд" - 1:1 (0:0)
Голы: Йергенсен, 70 (0:1). Лосано, 72 (1:1).
ПСВ: Зут, Шваб, Фиргефер, Анхелиньо, Дюмфрис, Хендрикс (Ихаттарен, 82), Перейро (Гакпо, 46), Росарио, де Йонг, Бергвайн, Лосано.
"Фейеноорд": Фермер, ван дер Хейден, Мартина, ван Бек, Вердонк, Класи, Торнстра (Хапс, 85), Вилхена, Йергенсен, Бергхейс, Ларссон (Ньивкоп, 63).
Предупреждения: Вилхена, 47. ван Бек, 57. ван дер Хейден, 76. Класи, 89.
Удаление: ван Бек, 59.
Судья: Хиглер.
24 февраля. Эйндховен. Стадион "Филипс".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/netherlands/highest/2018-2019/