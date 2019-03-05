ПСВ снова из-за травмы потерял Ромеро

Перспективный нападающий ПСВ Максимилиано Ромеро получил новую травму. Как сообщает AFP, 20-летний аргентинец повредил колено во время тренировки с молодежной командой, куда был отправлен после восстановления от предыдущей травмы.

Ромеро был арендован ПСВ у "Велес Сарсфилд" зимой 2017 года, а прошлым летом права на него были выкуплены за 10,5 миллиона евро. Однако в нынешнем сезоне из-за травм и рождения ребенка Ромеро сыграл лишь девять минут в чемпионате Голландии и одиннадцать – в Лиге чемпионов. Восстановление после новой травмы займет еще шесть недель.