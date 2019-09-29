ПСВ разгромил «Зволле»

«Зволле» дома проиграл ПСВ (0:4) в матче 8-го тура чемпионата Голландии. В составе гостей отличились полузащитники Пабло Росарио и Эрик Гутьеррес, а также нападающие Дониэлл Мален и Рицу Доан.

ПСВ с 20 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Голландии. «Зволле» — 15-я строчка и 7 баллов.

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

8-й тур

«Зволле» — ПСВ — 0:4 (0:1)

Голы: Росарио, 39 (0:1). Мален, 68 (0:2). Доан, 72 (0:3). Гутьеррес, 90+4 (0:4).

«Зволле»: Мус, Лахман, Керстен, ван Вермескеркен, Саймак (Хейбертс, 90+1), Бель Хассани (Брюнс, 73), Клемент, Хамер, Ти (ван Крой, 73), Гучаннеджад, Йонсен.

ПСВ: Зут, Фиргефер, Баумгартль, Дюмфрис, Хендрикс, Росарио, Садилек, Ихаттарен (Гутьеррес, 79), Брума (Доан, 51), Бергвайн (Гакпо, 74), Мален.

Предупреждения: Хамер, 27. Фиргефер, 30. Зут, 67. Гакпо, 86.

Судья: Хиглер (Голландия).

29 сентября. Зволле. Стадион «MAC3PARK Stadion».

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