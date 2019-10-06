ПСВ разгромил «Венло», «Виллем II» отобрал очки у АЗ

В матче девятого тура чемпионата Голландии ПСВ обыграл «Венло» со счетом 4:1. В другом матче «Виллем II» сыграл вничью с АЗ (1:1).

Чемпионат Голландии. Высший дивизион

9-й тур

ПСВ — «Венло» — 4:1 (0:0)

Голы: Бергвайн, 61 (1:0). Дюмфрис, 65 (2:0). Мален, 70 (3:0). Пахоник, 73 (3:1). Мален, 86 (4:1).

ПСВ: Руйтер, Шваб, Фиргефер, Дюмфрис, Гутьеррес (Томас, 85), Росарио, Садилек, Брума (Гакпо, 56), Бергвайн, Доан (Митроглу, 80), Мален.

«Венло»: Киршбаум, Резелер, Пахоник, Шефер, Янсен, Каттермоул (Нойдеккер, 87), ван Ойен, Пост, Линхорст, Райт (Сориано, 87), Йебоа (Синклэйр, 67).

Предупреждение: Киршбаум, 60.

Судья: Линдхаут (Голландия).

6 октября. Эйндховен. Стадион «Филипс».

«Виллем II» — АЗ — 1:1 (1:1)

Голы: Копмейнерс, 22 — с пенальти (0:1). Келерт, 31 (1:1).

Нереализованный пенальти: Павлидис, 86 (вратарь)

«Виллем II»: Велленройтер, Херкенс, Нелом, Петерс, Хольмен, Келерт (Ньивкоп, 89), Саддики, Льонч, Павлидис, Врусай (Ндайишимий, 46), Нуннели.

АЗ: Бизот, Флар (Хатзидиакос, 64), Вайтенс, Свенссон (Дрейф, 82), Вейндал, Мидтсье, Копмейнерс, де Вит (Сугавара, 63), Идрисси, Стенгс, Боаду.

Предупреждения: де Вит, 63. Копмейнерс, 75. Вейндал, 84. Боаду, 84. Хатзидиакос, 84.

Удаление: Боаду, 90+3.

Судья: Хиглер (Голландия).

6 октября. Тилбург. Стадион «Короля Виллема II».