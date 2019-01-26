ПСВ победил "Гронинген" благодаря дублю Лосано

ПСВ обыграл "Гронинген" в матче 19-го тура чемпионата Голландии (2:1). Дублем отметился нападающий Ирвинг Лосано.

ПСВ набрал 52 очка и закрепился на 1-м месте в турнирной таблице. "Гронинген" с 18 баллами занимает 16-ю строчку.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

19-й тур

"ПСВ" - "Гронинген" - 2:1 (2:1)

Голы: Лосано, 15 (1:0). Лосано, 19 (2:0). Рейс, 34 (2:1).

"ПСВ": Зут, Шваб, Фиргефер, Анхелиньо, Дюмфрис, Хендрикс, Перейро (Ихаттарен, 90+7), Росарио, де Йонг, Бергвайн, Лосано (Мален, 45+2. Садилек, 89).

"Гронинген": Падт, Те Вирик, Мемишевич, Хандверкер, Шабо (Гладон, 87), Вармердам, Абсалем (Сирхейс, 71), Брюнс, Бель Хассани (Эль Ханкури, 60), Рейс, Махи.

Предупреждения: Абсалем, 55. Шабо, 66. Перейро, 77. Те Вирик, 77. Брюнс, 90+4.

Судья: Хиглер.

26 января. Эйндховен. Стадион "Филипс".

В другом матче "Экселсиор" обыграл "Де Графсхап" (2:0). Красно-черные занимают 15-е место, имея в активе 19 очков. Клуб из Дутинхема с 15 баллами располагается на последней строчке.

"Экселсиор" - "Де Графсхап" - 2:0 (0:0)

Голы: Брейнс, 76 (1:0). Эль-Хамдауи, 90+1 (2:0).

"Экселсиор": Дамен, Маттей, Бюрнет, Ауде Котте, Брейнс, Колвейк (Хасполат, 85), Мессауд (ван дер Мер, 90+1), Фортеш, Схаутен, Эль-Хамдауи, Эдвардс (Андерсон, 83).

"Де Графсхап": Юрьюс, ван де Паверт, Овусу, Стральман, Тутуарима, Вет, Эль-Джебли, Матусива (Томассен, 88), Нарсинг (ван Мигем, 81), Серраренс, Бюргзорг (Бенсхоп, 58).

Предупреждения: Бюргзорг, 44. Матусива, 72. Фортеш, 74.

Судья: Мансхот.

26 января. Роттердам. Стадион "Van Donge & De Roo Stadion".

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