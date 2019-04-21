ПСВ победил "Ден Хаг" и сравнялся с "Аяксом" по очкам

ПСВ обыграл "Ден Хаг" в матче 31-го тура чемпионата Голландии (3:1). Клуб из Эйндховена набрал 77 очков и остался на втором месте в турнирной таблице. "Ден Хаг" с 36 баллами занимает 12-ю строчку.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

31-й тур

"ПСВ" - "АДО Ден Хаг" - 3:1 (1:0)

Голы: Дюмфрис, 20 (1:0). де Йонг, 83 (2:0). Нецид, 88 (2:1). Мален, 90+2 (3:1).

"ПСВ": Зут, Шваб, Фиргефер, Анхелиньо (Хендрикс, 90+3), Дюмфрис, Росарио, Садилек (Гутьеррес, 77), де Йонг, Бергвайн (Гакпо, 77), Лосано, Мален.

"АДО Ден Хаг": Звинкелс, Мейерс, Канон, Гортер (Гоппел, 63), Иммерс, Фалкенбург (Нецид, 79), Госсенс, Мэлоун (Лоренцен, 74), Баккер, Эль-Хаяти, Беккер.

Судья: Маккели.

21 апреля. Эйндховен. Стадион "Филипс".

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