ПСВ обыграл «Валвейк» в матче 5-го тура чемпионата Голландии — 3:1. Клуб из Эйндховена и «Аякс» имеют в активе по 10 очков после четырех игр, на 1 очко опережает их «Витесс», которым руководит Леонид Слуцкий. Однако арнемская команда провела на одну игру больше.

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5-й тур

«РКС Валвейк» — ПСВ — 1:3 (1:0)

Голы: Меуленстен, 43 (1:0). Квастен, 65 — в свои ворота (1:1). Баумгартль, 76 (1:2). Митроглу, 78 (1:3).

«РКС Валвейк»: Вессен, Дрост, Квастен, Гари, Меуленстен, Спирингс, Ринстра (Данелс, 88), Тахири, Матсен, Элберс (Бакари, 64), Д.Венте (Соу, 77).

ПСВ: Зут, Фиргефер, Баумгартль, Боскальи, Дюмфрис, Гутьеррес (Хендрикс, 56), Росарио (Митроглу, 63), Ихаттарен, Бергвайн, Гакпо (Брума, 77), Мален.

Предупреждения: Гакпо, 29. Дрост, 34. Гутьеррес, 51. Бакари, 75.

Судья: Блом.

1 сентября. Валвейк. Стадион «Мандемакерс».