ПСВ обыграл «Валвейк», «Витесс» — по-прежнему лидер
ПСВ обыграл «Валвейк» в матче 5-го тура чемпионата Голландии — 3:1. Клуб из Эйндховена и «Аякс» имеют в активе по 10 очков после четырех игр, на 1 очко опережает их «Витесс», которым руководит Леонид Слуцкий. Однако арнемская команда провела на одну игру больше.
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Высший дивизион
5-й тур
«РКС Валвейк» — ПСВ — 1:3 (1:0)
Голы: Меуленстен, 43 (1:0). Квастен, 65 — в свои ворота (1:1). Баумгартль, 76 (1:2). Митроглу, 78 (1:3).
«РКС Валвейк»: Вессен, Дрост, Квастен, Гари, Меуленстен, Спирингс, Ринстра (Данелс, 88), Тахири, Матсен, Элберс (Бакари, 64), Д.Венте (Соу, 77).
ПСВ: Зут, Фиргефер, Баумгартль, Боскальи, Дюмфрис, Гутьеррес (Хендрикс, 56), Росарио (Митроглу, 63), Ихаттарен, Бергвайн, Гакпо (Брума, 77), Мален.
Предупреждения: Гакпо, 29. Дрост, 34. Гутьеррес, 51. Бакари, 75.
Судья: Блом.
1 сентября. Валвейк. Стадион «Мандемакерс».
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/netherlands/highest/2019-2020/