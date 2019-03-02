ПСВ обыграл "Экселсиор", "Утрехт" разгромил "Хераклес" и догнал "Витесс" Слуцкого

ПСВ обыграл "Экселсиор" в матче 24-го тура чемпионата Голландии - 2:0. Эйндховенцы упрочили лидерство в таблице, оторвавшись от "Аякса" на 5 очков. Амстердамский клуб при этом имеет игру в запасе.
В друой встрече "Утрехт" разгромил "Хераклес" и по очкам догнал "Витесс", который возглавляет Леонид Слуцкий.
В эти минуты "Витесс" проводит игру против аутсайдера высшей лиги "Бреды" и к началу второго тайма уступает 0:1.
Чемпионат Голландии
Высший дивизион
24-й тур
"Экселсиор" - ПСВ - 0:2 (0:1)
Голы: Бергвайн, 8 (0:1). Бергвайн, 54 (0:2).
"Экселсиор": Дамен, Маттей, ван дер Мер, Ауде Котте, Хореманс, Мессауд (Андерсон, 72), Фортеш, Схаутен, Эль-Хамдауи, Эдвардс, Канепел (Оумарссон, 90).
ПСВ: Зут, Шваб, Фиргефер, Анхелиньо, Дюмфрис, Росарио, Садилек, Ихаттарен (Гакпо, 76), де Йонг, Бергвайн (Риго, 90+2), Лосано (Мален, 87).
Предупреждение: Лосано, 24.
Судья: Маккели.
2 марта. Роттердам. Стадион "Van Donge & De Roo Stadion".
"Хераклес" - "Утрехт" - 1:5 (0:1)
Голы: ван де Стрек, 9 (0:1). Янссен, 50 (0:2). Дальмау, 60 (1:2). Керк, 65 (1:3). Густафссон, 79 - с пенальти (1:4). Базур, 86 - с пенальти (1:5).
"Хераклес": Бласвих, Брекерс, ван ден Бейс, Россманн, Чиборра, Меркель, Дуарте, Дрост, Петерсон (дос Сантос, 45+5), Кувас, Дальмау (ван дер Ватер, 87).
"Утрехт": Йенсен, Янссен, Летшерт, Клайбер, Гавори, ван де Стрек (Эмануэлсон, 86), ван Оверем, Густафссон, Буссаид (Базур, 68), Крамер, Керк (Венема, 86).
Предупреждения: Дальмау, 73. Чиборра, 77.
Удаление: Дрост, 44.
Судья: Бакс.
02 марта. Алмело. Стадион "Polman Stadion".
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/netherlands/highest/2018-2019/