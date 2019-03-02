ПСВ обыграл "Экселсиор", "Утрехт" разгромил "Хераклес" и догнал "Витесс" Слуцкого

ПСВ обыграл "Экселсиор" в матче 24-го тура чемпионата Голландии - 2:0. Эйндховенцы упрочили лидерство в таблице, оторвавшись от "Аякса" на 5 очков. Амстердамский клуб при этом имеет игру в запасе.

В друой встрече "Утрехт" разгромил "Хераклес" и по очкам догнал "Витесс", который возглавляет Леонид Слуцкий.

В эти минуты "Витесс" проводит игру против аутсайдера высшей лиги "Бреды" и к началу второго тайма уступает 0:1.

Чемпионат Голландии

Высший дивизион

24-й тур

"Экселсиор" - ПСВ - 0:2 (0:1)

Голы: Бергвайн, 8 (0:1). Бергвайн, 54 (0:2).

"Экселсиор": Дамен, Маттей, ван дер Мер, Ауде Котте, Хореманс, Мессауд (Андерсон, 72), Фортеш, Схаутен, Эль-Хамдауи, Эдвардс, Канепел (Оумарссон, 90).

ПСВ: Зут, Шваб, Фиргефер, Анхелиньо, Дюмфрис, Росарио, Садилек, Ихаттарен (Гакпо, 76), де Йонг, Бергвайн (Риго, 90+2), Лосано (Мален, 87).

Предупреждение: Лосано, 24.

Судья: Маккели.

2 марта. Роттердам. Стадион "Van Donge & De Roo Stadion".

"Хераклес" - "Утрехт" - 1:5 (0:1)

Голы: ван де Стрек, 9 (0:1). Янссен, 50 (0:2). Дальмау, 60 (1:2). Керк, 65 (1:3). Густафссон, 79 - с пенальти (1:4). Базур, 86 - с пенальти (1:5).

"Хераклес": Бласвих, Брекерс, ван ден Бейс, Россманн, Чиборра, Меркель, Дуарте, Дрост, Петерсон (дос Сантос, 45+5), Кувас, Дальмау (ван дер Ватер, 87).

"Утрехт": Йенсен, Янссен, Летшерт, Клайбер, Гавори, ван де Стрек (Эмануэлсон, 86), ван Оверем, Густафссон, Буссаид (Базур, 68), Крамер, Керк (Венема, 86).

Предупреждения: Дальмау, 73. Чиборра, 77.

Удаление: Дрост, 44.

Судья: Бакс.

02 марта. Алмело. Стадион "Polman Stadion".