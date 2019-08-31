ПСВ исполнилось 106 лет

Сегодня исполнилось 106 лет клубу ПСВ из Эйндховена, сообщает официальный Twitter голландской Эредивизии.

Клуб был основан 31 августа 1913 года. Клуб 24 раза становился чемпионом Голландии, девять раз выигрывал Кубок страны и 11 раз — Суперкубок. Также команда выигрывала Кубок европейских чемпионов и Кубок УЕФА.

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