ПСВ исполнилось 106 лет
09:21
Сегодня исполнилось 106 лет клубу ПСВ из Эйндховена, сообщает официальный Twitter голландской Эредивизии.
Hieperdepiep ? ? Gefeliciteerd @PSV fans met het 106-jarig jubileum ?? #psv pic.twitter.com/U61U6ZOU0G— Eredivisie (@eredivisie) August 31, 2019
Клуб был основан 31 августа 1913 года. Клуб 24 раза становился чемпионом Голландии, девять раз выигрывал Кубок страны и 11 раз — Суперкубок. Также команда выигрывала Кубок европейских чемпионов и Кубок УЕФА.
Чемпионат Голландии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр
Дополнительная информация
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...