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ПСВ исполнилось 106 лет

09:21
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Сегодня исполнилось 106 лет клубу ПСВ из Эйндховена, сообщает официальный Twitter голландской Эредивизии.

Клуб был основан 31 августа 1913 года. Клуб 24 раза становился чемпионом Голландии, девять раз выигрывал Кубок страны и 11 раз — Суперкубок. Также команда выигрывала Кубок европейских чемпионов и Кубок УЕФА.

Чемпионат Голландии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/gollandiya/

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