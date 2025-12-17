Гол экс-игрока «Спартака» Тила принес ПСВ победу над ГВВВ в 1/16 финала Кубка Нилерландов

ПСВ выиграл у ГВВВ в матче 1/16 финала Кубка Нидерландов — 3:0. Игра прошла на стадионе «Филипс» в Эйндховене.

На 8-й минуте счет открыл экс-полузащитник «Спартака» Гус Тил. Спустя две минуты хозяева удвоили преимущества — отличился Пауль Ваннер. В начале второй половины вингер Иван Перишич, вышедший на замену в перерыве, довел счет до крупного.

Соперник ПСВ по 1/8 финала определится по итогам жеребьевки.

Кубок Нидерландов

1/16 финала

ПСВ — ГВВВ — 3:0 (2:0)

Голы: Тил, 8 — 1:0. Ваннер, 10 — 2:0. Перишич, 53 — 3:0.