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«Прощание с дружелюбным русским». Голландский телеканал посвятил ролик Слуцкому

10:37
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Голландский телеканал Fox Sports сделал прощальное видео, посвященное Леониду Слуцкому, который покинул пост главного тренера «Витесса». В ролике рассказывается о работе россиянина в голландском клубе и его успехах.

— Конец эпохи Леонида Слуцкого. Прощание с дружелюбным русским, — подписано видео.

Напомним, что Слуцкий возглавлял «Витесс» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне после удачного старта в результатах «Витесса» наступил спад, и после пяти поражений подряд тренер подал в отставку.

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