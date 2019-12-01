«Прощание с дружелюбным русским». Голландский телеканал посвятил ролик Слуцкому
10:37
Голландский телеканал Fox Sports сделал прощальное видео, посвященное Леониду Слуцкому, который покинул пост главного тренера «Витесса». В ролике рассказывается о работе россиянина в голландском клубе и его успехах.
— Конец эпохи Леонида Слуцкого. Прощание с дружелюбным русским, — подписано видео.
Напомним, что Слуцкий возглавлял «Витесс» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне после удачного старта в результатах «Витесса» наступил спад, и после пяти поражений подряд тренер подал в отставку.
? | Einde tijdperk Leonid Slutskiy: afscheid van de grote vriendelijke Rus bij @MijnVitesse. pic.twitter.com/PKrp9q0xaM— FOX Sports (@FOXSportsnl) November 30, 2019
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...