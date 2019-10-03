Промес в шутку облил партнера по команде водой и получил жесткий ответ

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес подшутил над одноклубником Хакимом Зиешем на тренировке, плесканув ему за шиворот воды перед началом тренировки. В прошлом Промес выступал за «Спартак».

Марокканцу это не понравилось, и он ответил голландцу, выплеснув на него свою бутылку с водой. «Аякс» обыграл «Валенсию» (3:0) во втором туре группового этапа Лиги чемпионов и с 6 очками вышел на первое место в группе Н.

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