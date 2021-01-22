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Промес провокационно отпраздновал гол и нарвался на критику парикмахеров

19:12
Квинси Промес и Закария Лабьяд.
Квинси Промес и Закария Лабьяд.
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Нападающий «Аякса» Квинси Промес в очередной раз стал объектом критики за провокационное поведение. Ранее в соцсетях появилось видео, как экс-форвард «Спартака» делает новую стрижку у парикмахера. Из-за пандемии коронавируса в Голландии запрещено посещать парикмахерские и барбершопы.

Накануне, празднуя гол в ворота АЗ в Кубке Голландии (1:0), Промес и автор гола Закария Лабьяд изобразили процесс стрижки.

За провокационное празднование футболистов осудил профсоюз парикмахеров страны. По словам представительницы профсоюза Гонни Юссен, футболисты показали, что находятся в отрыве от реальности.

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