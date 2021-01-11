Промес оценил предложение о возвращении в «Спартак»
11:30
Нападающий «Аякса» Квинси Промес опубликовал новое фото с тренировки в своем Instagram. Болельщики «Спартака» в комментариях призвали 29-летнего голландца вернуться в московский клуб, за который он выступал с 2014-го по 2018 год.
«Давай в «Спартак», — самый популярный комментарий под постом Промеса. Сам футболист поставил лайк под этой записью.
Вместе с красно-белыми форвард становился чемпионом России-2016/17 и обладателем Суперкубка страны-2017.
Квинси Промес поставил лайк комментарию о возвращении в «Спартак». Фото Instagram
В текущем сезоне Промес провел 20 матчей за «Аякс», забил 6 голов и сделал одну результативную передачу. Его контракт с командой из Амстердама рассчитан до лета 2024 года.
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