Промес оценил предложение о возвращении в «Спартак»

Нападающий «Аякса» Квинси Промес опубликовал новое фото с тренировки в своем Instagram. Болельщики «Спартака» в комментариях призвали 29-летнего голландца вернуться в московский клуб, за который он выступал с 2014-го по 2018 год.

«Давай в «Спартак», — самый популярный комментарий под постом Промеса. Сам футболист поставил лайк под этой записью.

Вместе с красно-белыми форвард становился чемпионом России-2016/17 и обладателем Суперкубка страны-2017.

Квинси Промес поставил лайк комментарию о возвращении в «Спартак». Фото Instagram

В текущем сезоне Промес провел 20 матчей за «Аякс», забил 6 голов и сделал одну результативную передачу. Его контракт с командой из Амстердама рассчитан до лета 2024 года.