Промес открыл счет в матче ПСВ — «Аякс»
19:15
Нападающий «Аякса» Квинси Промес забил гол на 63-й минуте матча 7-го тура чемпионата Голландии против ПСВ. Встреча проходит в Эйндховене.
Промес прорвался сквозь защиту ПСВ и пробил мимо вратаря в левый нижний угол ворот.
27-летний голландец выступал за «Спартак» с 2014-го по 2018 год. В «Аякс» Промес перешел из «Севильи» в июне 2019-го.
MASK ON— BAS (@JongeneelBas) September 22, 2019
MASK ON
MASK ON
Promes met de 0-1! #psvaja pic.twitter.com/jjbpgHipj8