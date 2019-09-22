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Промес открыл счет в матче ПСВ — «Аякс»

19:15
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Нападающий «Аякса» Квинси Промес забил гол на 63-й минуте матча 7-го тура чемпионата Голландии против ПСВ. Встреча проходит в Эйндховене.

Промес прорвался сквозь защиту ПСВ и пробил мимо вратаря в левый нижний угол ворот.

27-летний голландец выступал за «Спартак» с 2014-го по 2018 год. В «Аякс» Промес перешел из «Севильи» в июне 2019-го.

ПСВ — Аякс

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