Промес окажет финансовую помощь сборной Суринама

Бывший игрок «Спартака» Квинси Промес поможет сборной Суринама. Сейчас футболист выступает за «Аякс».

— Мы находимся в процессе сбора средств в Голландии, — сказал главный тренер сборной Суринама Дин Горре. Его слова приводит Goal.com.- Мы спросили у футболистов, есть ли у них что-нибудь для сбора суринамской команды здесь. У нас определенно есть шанс выйти на чемпионат мира в Катаре в 2022 году. И мы точно будем выступать на Золотом кубке КОНКАКАФ. Убежден, что мы войдем в тройку лидеров в КОНКАКАФ.

Как сообщил Горре, финансовую помощь команде окажут Квинси Промес, Джермейн Ленс и Джорджиньо Вайналдум — голландский футболисты суринамского происхождения.