Промес на фоне эпидемии коронавируса прорекламировал свой бренд

Нападающий «Аякса» Квинси Промес оригинально напомнил о профилактике коронавируса. в Instagram он призвал подписчиков: «Наденьте маски!», сделав ссылку на профиль своего собственного бренда maskQP. Логотип бренда выполнен в виде маски из букв q и p — инициалов бывшего форварда «Спартака».

По данным на 16 марта всего коронавирусом заразились 167 тысяч человек, из них 76 тысяч выздоровели и порядка 6400 умерли. ВОЗ официально объявила о пандемии, подавляющее большинство спортивных турниров, включая чемпионат Голландии, были приостановлены или отменены, в некоторых странах введен карантин.

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