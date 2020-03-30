Промес извинился за нарушение карантина

Нападающий «Аякса» Квинси Промес извинился за то, что нарушил условия карантина.

— Дорогие друзья, я хотел бы извиниться за это видео со мной, — написал футболист в stories Instagram. — Я скучаю по футболу, но сейчас понимаю, что было неразумно выходить на улицу в таких обстоятельствах. Желаю всем сил в это трудное время!

В сети появилось видео, как он играет в футбол на уличной площадке в компании нападающего «Гронингена» Дайсхавна Редана и еще нескольких друзей, сообщает VTBL.

Действующие в стране правила не позволяют собираться группами на улице, в то время как на видео присутствует около 10 человек. «Аякс» пообещал провести разъяснительную беседу с игроком. Редан также принес извинения за свои действия.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу и некоторых других турниров, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человека умерли, выздоровело — 66.

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