Правительство Голландии выделит 110 миллионов евро на поддержку спортивных ассоциаций в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте Королевского футбольного союза Нидерландов. В Голландии около 3 тысяч футбольных клубов и более чем 1,2 миллиона футболистов.

Как говорится в заявлении, сумма разделена на 2 части: 90 и 20 миллионов евро. 90 миллионов евро будут распределены по спортивным клубам в качестве компенсации за арендную плату в период с 1 марта по 1 июня 2020 года. Остальные деньги будут направлены клубам, которые обладают собственной инфраструктурой.

— В Голландии уникальная спортивная инфраструктура, мы не можем ее потерять, — сказал директор по любительскому футболу Голландии Ян Дирк ван дер Зее. — Эта инфраструктура бесценна для наших граждан, их здоровья и социальной активности.