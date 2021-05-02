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Комплект формы «Аякса» в новом сезоне будет черным с полосками в цветах Боба Марли

12:11
Новая форма «Аякса» на сезон-2021/22. Фото Сайт Footyheadlines.
Новая форма «Аякса» на сезон-2021/22. Фото Сайт Footyheadlines.
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На сайте Footyheadlines появилось фото третьего комплекта формы «Аякса» на сезон-2021/2022.

Футболка будет окрашена в черный цвет. На плечах будут расположены три полоски в фирменных цветах Боба Марли — зеленом, желтом и красном. На спине будут нарисованы три разноцветных птицы, которые являются отсылкой к песне Марли Three Little Birds («Три маленькие птички»). Технический спонсор «Аякса» — немецкая компания adidas.

После 30 туров чемпионата Голландии «Аякс» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 76 баллов.

Дополнительная информация:

https://www.footyheadlines.com/

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