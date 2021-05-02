Комплект формы «Аякса» в новом сезоне будет черным с полосками в цветах Боба Марли
На сайте Footyheadlines появилось фото третьего комплекта формы «Аякса» на сезон-2021/2022.
Футболка будет окрашена в черный цвет. На плечах будут расположены три полоски в фирменных цветах Боба Марли — зеленом, желтом и красном. На спине будут нарисованы три разноцветных птицы, которые являются отсылкой к песне Марли Three Little Birds («Три маленькие птички»). Технический спонсор «Аякса» — немецкая компания adidas.
После 30 туров чемпионата Голландии «Аякс» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 76 баллов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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