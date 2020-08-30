Помните ван Перси? Теперь он занимается необычным видом спорта. И побеждает
Бывший нападающий сборной Голландии Робин ван Перси опубликовал кадры своей игры в падел-теннис. Эта игра — смесь тенниса и сквоша, родиной считается Мексика, а популярность она получила в Испании.
«В этот уикэнд принял участие в своем первом турнире по падел-теннису, и мне понравилось. Потрясающий спорт. Дошли до финала и провели несколько удачных игр», — написал ван Перси в Twitter.
Ван Перси ранее защищал цвета «Фейеноорда», «Арсенала», «Манчестер Юнайтед» и «Фенербахче». В 2019 году он завершил карьеру футболиста и вошел в тренерский штаб родного «Фейеноорда». Ему принадлежит рекорд по голам за Голландию (50).
Played my first Padel tournament this weekend and I loved it.. what an amazing sport ?? We made it to the final and had some great games #teamNeverGiveUp ?? pic.twitter.com/b1ecDVliZ8— Robin van Persie (@Persie_Official) August 30, 2020