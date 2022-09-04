Полузащитник ПСВ Гакпо высказался о несостоявшемся переходе в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник ПСВ Коди Гакпо высказался о несостоявшемся трансфере в «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Юнайтед» проявлял интерес ко мне в начале трансферного окна, но не слишком явный. Мы вроде как ждали трансфера. Затем сделка подходила все ближе и ближе, и сигналы становились все более позитивными. А затем я подумал: так, все может сорваться. И в конце концов этот вариант угас — произошло это лишь на прошлой неделе.

До прошлой недели я думал, что перейду в «Манчестер Юнайтед», а затем, через неделю, мне уже пришлось выбирать другой клуб. Это неприятно для ПСВ, да и для меня тоже, потому что после «Манчестер Юнайтед» все это уже казалось слишком поспешным», — приводит слова Гакпо Manchester Evening News.

В августе сообщалось, что Гакпо может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Информировалост, что ПСВ хочет получить за форварда 45 миллионов евро.

В текущем сезоне Гакпо провел 10 матчей за команду во всех турнирах, в которых забил 7 голов и сделал 6 результативных передач.