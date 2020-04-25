Полузащитник «Аякса» Хаким Зиех высказался о решении Королевского футбольного союза Нидерландов досрочно завершить розыгрыш эрдивизи-2019/20 без объявления чемпиона из-за невозможности доиграть турнир в связи с пандемией коронавируса.

— Что за бред я только что услышал? «Аякс» же и так на вершине таблицы, — приводит AD слова Зиеха. — Сейчас спорят о том, что «АЗ» мог быть чемпионом. Да, эта команда обыграла нас дважды (у «Аякса» и «АЗ» одинаковое количество очков, но аяксидов оставили на первом месте в таблице из-за разницы мячей — прим. «СЭ»). Хорошо, но разве у нас перестали учитывать разницу мячей? Да это же полная чушь! Вспомните, как «ПСВ» стал чемпионом, благодаря тому, что забил на один гол больше. Почему же мы официально не чемпионы? Безусловно, я бы тоже хотел, чтобы нам вручили золотые медали на поле, но если надо выбирать чемпиона в нынешних условиях, то надо выбирать «Аякс».