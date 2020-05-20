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Племянник Кларенса Зеедорфа подписал контракт с «Ден Хагом»

01:41
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«Ден Хаг» объявил о подписании контракта с Каином Зеедорфом. 20-летний голландец, который является племянником экс-игрока сборной Голландии Кларенса Зеедорфа, подписал первый профессиональный контракт в карьере. Соглашение с молодым нападающим рассчитано до лета 2021 года.

В этом сезоне Каин забил 3 гола в 16 матчах за молодежный состав «Ден Хага».

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