Пьер ван Хойдонк: "В Голландии все очень любят Слуцкого"

Экс-игрок "Витесса" и сборной Голландии Пьер ван Хойдонк отметил, что тренер команды из Арнема Леонид Слуцкий открытый человек и располагает к себе.

- В первую очередь хочется сказать, что Слуцкий - хороший специалист, который всем известен по работе со сборной России, - приводят "Известия" слова ван Хойдонка. - В Голландии все очень любят Слуцкого за то, что он очень открытый человек и располагает к себе. Если говорить о его команде, то пока она весьма нестабильна. У "Витесса" бывают взлеты и падения. У них отличный подбор футболистов, и они способны на большее, чем имеют сейчас.