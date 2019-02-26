Пьер ван Хойдонк: "В Голландии все очень любят Слуцкого"

Экс-игрок "Витесса" и сборной Голландии Пьер ван Хойдонк отметил, что тренер команды из Арнема Леонид Слуцкий открытый человек и располагает к себе.
- В первую очередь хочется сказать, что Слуцкий - хороший специалист, который всем известен по работе со сборной России, - приводят "Известия" слова ван Хойдонка. - В Голландии все очень любят Слуцкого за то, что он очень открытый человек и располагает к себе. Если говорить о его команде, то пока она весьма нестабильна. У "Витесса" бывают взлеты и падения. У них отличный подбор футболистов, и они способны на большее, чем имеют сейчас.
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https://iz.ru/849923/sevastian-terletckii/iz-variag-v-turki-rossiiane-osvaivaiutsia-v-silneishikh-ligakh-evropy
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