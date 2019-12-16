Бывший главный тренер «Ньюкасла» Алан Пардью может возглавить «Ден Хаг». 58-летний специалист уже провел встречу с руководством голландского клуба, сообщает Sky Sports.

Он может заключить контракт до конца нынешнего сезона.

Пардью на тренировал на протяжении последних 20 месяцев. Последним его местом работы был «Вест Бромвич».

После 17-и туров «Ден Хаг» занимает предпоследнее место в чемпионате Голландии, набрав 13 очков.

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