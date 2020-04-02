Овермарс призвал отменить сезон в Голландии

Спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс считает, что сезон в чемпионате Голландии должен быть отменен. Ранее он был прерван из-за коронавируса. УЕФА в среду постановил, чтобы национальные чемпионаты были завершены до 3 августа.

— Я надеялся, что федерация футбола Голландии примет независимое решение, но вместо этого они прячутся за УЕФА, — цитирует Voetbalzone Овермарса. — Я знаю, что многие клубы чувствуют то же самое, просто хотят ясности и думают, что сезон в чемпионате Голландии мертв, жизнь отсутствуетю... называйте это как хотите. Недаром Марк Рютт сказал, что это самый большой кризис со времен Второй мировой войны. Мы знаем, что если сейчас подведем черту. Вариант с тем, чтобы наверстать упущенное летом, супер неразумным, так как придется начать сезон, заканчивающийся Евро, не раньше октября. Я предсказываю хаос и игру в футбол во время зимних каникул. Но что, если у нас будет суровая зима?